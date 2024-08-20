В Европе определились с пошлинами на поставки произведенных в Китае Tesla

Bloomberg: в ЕС определились с окончательными пошлинами на электромобили из КНР

Евросоюз уведомил автопроизводителей о принятии проекта о пошлинах на поставки китайских электромобилей, которые, как ожидается, начнут действовать с ноября. При этом, хотя чиновники и определились с решением, консультации по этому вопросу продолжатся до голосования государств-членов, пишет Bloomberg.

Принятые ставки будут установлены в дополнение к существующим десятипроцентным пошлинам, с которыми в настоящее время сталкиваются экспортеры из КНР. Для китайских производителей показатели относительно вступивших в силу в начале июля изменятся незначительно. Для BYD дополнительная пошлина составит 17 процентов (ранее 17,4), для Geely — 19,3 процента (ранее 19,9), для SAIC 36,3 процента (ранее 37,6).

При этом для импорта произведенных в Китае Tesla планируется ввести тариф в 9 процентов, что является для производителя «относительно приятной новостью», говорится в материале. Более низкая ставка для него объясняется чиновниками тем, что «Пекин, похоже, предоставляет меньше субсидий компаниям, принадлежащим иностранцам».

Именно помощью, которую автопроизводители получают от государства, в Европе объясняют свои действия, против которых в Китае энергично протестуют, заявляя, что введение импортных пошлин на электромобили может привести к потере китайских инвестиций в Европу, писал «Интерфакс».

При этом, как отмечалось ранее, слишком решительный ответ будет способствовать дальнейшему трансатлантическому объединению против Китая, что подорвет усилия Си Цзиньпина по поощрению «стратегической автономии» в Европе. В январе-мае товарооборот КНР и ЕС уже упал на 4,5 процента, до 313,6 миллиарда долларов, а на фоне недавнего введения предварительных пошлин импорт китайских электромобилей в страны сообщества обрушились на 45 процентов.