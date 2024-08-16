Продажи китайских электромобилей в Европе рухнули

Bloomberg: продажи электромобилей из Китая в июле рухнули на 45 процентов

После введения Евросоюзом для защиты своих компаний новых тарифов в отношении электромобилей, выпускающихся в Китае, продажи китайских производителей в июле рухнули на 45 процентов по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом со ссылкой на исследование Dataforce пишет Bloomberg.

Статистика учитывает данные 16 стран — членов ЕС, которые предоставили данные за июль. При этом не исключено, что реальный объем снижения несколько ниже, потому что производители стремились доставить как можно больше электрокаров дилерам до 5 июля, когда произошло повышение импортных пошлин до 48 процентов.

Падение, хотя и не столь значительное (36 процентов), наблюдается во всем сегменте электромобилей. От новых тарифов пострадали также BMW, Stellantis и Tesla, которые производят электрокары в Китае. В связи с чем, отмечает издание, нет оснований предполагать, что Китай отказался пересмотреть собственные амбиции относительно европейского рынка.

Так, BYD даже с учетом падения продала в июле в три раза больше электрокаров, чем годом ранее. Компания строит новый завод в Венгрии, а ее спонсорство чемпионата Европы по футболу показывает, что производитель готов жить с высокими пошлинами.

Текущее повышение тарифов носит временный характер. Расследование ЕС показало, что такими дешевыми китайские автомобили получаются из-за существенного субсидирования со стороны властей, что не позволяет европейским компаниям конкурировать с ними. Однако если Брюссель и Пекин не договорятся к ноябрю, пошлины могут стать постоянными.

Ранее сообщалось, что Китай пожаловался во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу пошлин Евросоюза на электрокары, назвав их лишенными «фактической и правовой основы».