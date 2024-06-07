Китай стал меньше торговать с США и Европой

Таможня КНР: с января по май торговля Китая с Европой сократилась на 4,5 %

С января по май торговый оборот Китая с США и Европой резко сократился. Об этом со ссылкой на Главное таможенное управление (ГТУ) КНР сообщает ТАСС.

Согласно представленной ведомством статистике, торговля между Китаем и США снизилась на 1,4 процента, до 263,5 миллиарда долларов. За пять месяцев КНР поставила товаров на 195,9 миллиарда (плюс 0,2 процента год к году), однако поставки из США снизились до 67,6 миллиарда долларов (минус 5,8 процента). Дисбаланс в торговле между странами увеличился до трех раз.

Также уменьшились показатели оборота с европейскими странами — на 4,5 процента, до 313,6 миллиарда долларов. Китайский экспорт оценили в 204,5 миллиарда долларов (минус 3,9 процента), в свою очередь, поставки товаров из ЕС упали до 109,1 миллиарда долларов (на 5,6 процента меньше год к году).

В середине мая президент США Джо Байден подписал пакет изменений торговых тарифов на импорт китайской продукции. Пошлины на некоторые товары увеличили четырехкратно. Ужесточение торговли объяснили «неприемлемыми рисками для экономической безопасности» страны из-за якобы несправедливой политики Китая, наводняющего мировые рынки дешевыми товарами. Тарифы на электромобили выросли с 25 до 100 процентов, на литий-ионные аккумуляторы и комплектующие для них — с 7,5 до 25 процентов.

По примеру США о протекционизме задумались также в Европе. Из-за повсеместного проникновения товаров из КНР на европейские рынки и серьезного ущерба для промышленности региона (в первую очередь — Германии) из-за антироссийских санкций и отказа от энергоресурсов из РФ руководство стран предложило значительно повысить пошлины на ряд китайских товаров.