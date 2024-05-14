В США взвинтили тарифы на товары из Китая

Reuters: президент США увеличил тарифы на китайские электрокары в четыре раза

Президент США Джо Байден обнародовал пакет изменения торговых тарифов на импорт китайской продукции. Пошлины на ввоз ряда товаров взвинтили в четыре раза, сообщает Reuters.

Глава американского государства сохранил введенные его предшественником-республиканцем Дональдом Трампом тарифы, а некоторые увеличил. Меру объяснили «неприемлемыми рисками для экономической безопасности» страны из-за якобы несправедливой политики Китая, наводняющего мировые рынки дешевыми товарами.

Байден повысил тарифы на электромобили с 25 до 100 процентов, на литий-ионные аккумуляторы и комплектующие для них с 7,5 до 25 процентов, на фотоэлектрические элементы, используемые для изготовления солнечных панелей — с 25 до 50 процентов. Тарифы на полезные ископаемые, средства индивидуальной защиты (СИЗ), используемые в медицинских учреждениях, а также погрузочные краны из Китая увеличатся с нуля до 25 процентов. Пошлины на шприцы и иглы вырастут с нуля до 50 процентов.

«Китай стимулирует собственный рост за счет других, продолжая инвестировать в экспорт, несмотря на избыток китайских мощностей и наводнение мировых рынков товарами, цены на которые занижены из-за недобросовестной практики», — заявила журналистам национальный экономический советник Белого дома Лаэль Брейнард.

Новые меры затронут импорт китайских товаров на сумму 18 миллиардов долларов, включая сталь и алюминий, полупроводники, аккумуляторы, важнейшие минералы, солнечные батареи и краны, сообщил Белый дом. Как отмечают представители властей, предложенные Дональдом Трампом 10-процентные универсальные тарифы на весь импорт в США расстроят союзников и повысят цены. При этом, как отметил председатель банковского комитета Сената Шеррод Браун, администрации Байдена стоит полностью запретить китайские электромобили из-за опасений, что они представляют риск для персональных данных американцев.

В марте глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм предупредила, что КНР может наводнить американский рынок своими электромобилями. Китай активно наступает на американскую промышленность, даже несмотря на то, что власти создают для местных производителей «невероятные возможности», поэтому власти страны воспринимают КНР как угрозу для собственной промышленности.

В Китае при этом называют попытки ограничивать поставки со стороны США эталонным протекционизмом. По словам генсекретаря Китайской ассоциации автопроизводителей Фу Бинфэна, раздувание темы избыточных мощностей у китайских производителей автомобилей на новых источниках энергии и якобы исходящих от них угроз для национальной безопасности неразумно со стороны властей.