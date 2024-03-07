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16:17, 7 марта 2024Экономика

США обеспокоились экспансией китайских электромобилей

Министр энергетики США Грэнхолм обеспокоилась экспансией электромобилей из КНР

Фото: Lee Jae-Won / Reuters

Китай может наводнить американский рынок своими электромобилями. Об этом заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм, ее слова приводит CNBC.

«Мы очень обеспокоены тем, что Китай активно наступает на нашу промышленность, хотя сейчас мы создаем невероятные возможности для производителей», — сказала она. Грэнхолм напомнила, что аналогичная ситуация произошла в отрасли солнечной энергетики, где КНР также начала активную экспансию и «рынок был наводнен».

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Вашингтон воспринимает Китай как угрозу для собственной промышленности, поскольку американский экспорт автомобилей снижается. Пекин в это же время инвестирует огромные средства в развитие производства. «Люди должны иметь возможность покупать электромобили по доступной цене, но в то же время необходимо обеспечить безопасность нашей страны», — подчеркнула глава Минэнерго США.

По итогам 2023 года суммарный экспорт собранных в Китае автомобилей увеличился на 57,9 процента в сравнении с уровнем 2022-го и достиг отметки в 4,91 миллиона единиц. По годовым объемам вывоза машин КНР впервые в истории стал мировым лидером, обогнав Японию.

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