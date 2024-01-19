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12:06, 19 января 2024Экономика

Китаю предрекли статус мирового лидера по экспорту машин

Замминистра КНР Гобинь: вывоз китайских машин в 2023 году достиг 4,91 млн единиц

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

По итогам 2023 года суммарный экспорт собранных в Китае автомобилей увеличился на 57,9 процента в сравнении с уровнем 2022-го и достиг отметки в 4,91 миллиона единиц. По годовым объемам вывоза машин КНР может впервые в истории стать мировым лидером, заявил заместитель министра промышленности и информатизации азиатской страны Синь Гобинь. Его слова приводит «Прайм».

Как уточнил чиновник, в прошлом году в стране также выросли объемы производства и продаж автомобилей. В сравнении с 2022 годом показатели увеличились на 11,6 и 12 процентов соответственно и достигли рекордных уровней в 30,161 и 30,094 миллиона единиц, отметил Гобинь.

При этом, как пояснил он, из общего объема экспорта 1,203 миллиона единиц пришлось на автомобили на новых источниках энергии. За 12 месяцев этот показатель вырос на 77,6 процента. В то же время объемы производства подобных машин в стране в 2023 году выросли на 35,8 процента и достигли уровня в 9,587 миллиона единиц, заключил замминистра.

Наращиванию экспорта китайских автомобилей во многом способствовала Россия. Так, по итогам января-мая 2023 года в РФ ввезли в общей сложности 287 тысяч машин из КНР. По этому показателю РФ тогда стала мировым лидером. Для сравнения, за весь 2022 год Россия приобрела у Китая лишь 162 тысячи автомобилей.

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      Анатолий Акулов
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