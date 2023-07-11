Россия стала мировым лидером по импорту китайских автомобилей

Bloombrg: за пять месяцев 2023 года Китай экспортировал в Россию 287 тысяч автомобилей

Россия за первые пять месяцев 2023 года стала мировым лидером по импорту китайских автомобилей. Об этом со ссылкой на данные Китайской ассоциации автопроизводителей пишет Bloomberg.

За этот период Пекин поставил Москве около 287 тысяч готовых автомобилей. Это почти вдвое больше, чем было экспортировано второму по величине покупателю и лидеру прошлого года, Мексике, которая получила 159 тысяч машин. При этом за весь 2022 год Россия импортировала из Китая только 162 тысячи автомобилей.

Государственные компании Chery Automobile, Zhejiang Geely Holding Group и Great Wall Motor стали крупнейшими китайскими брендами по объему продаж в России. Согласно статистике Ассоциации европейского бизнеса, на них в первом полугодии пришлось около трети всех сделок с новыми автомобилями. Самыми популярными у россиян моделями был названы внедорожники Chery Tiggo 7 Pro, Geely Coolray и линейка Haval от Great Wall.

Ведущие западные производители, такие как Toyota и Volkswagen, покинули Россию после начала специальной военной операции на Украине. Это позволило китайским брендам занять лидирующие позиции на авторынке. При этом многие китайские бренды имеют доли или связаны партнерскими отношениями с международными автоконцернами, отмечает агентство. Например, Geely и ее основатель Ли Шуфу контролируют шведские компании, включая Volvo Car AB и Polestar Automotive Holding UK.

Ранее сообщалось, что, по результатам опроса «Авто Mail.ru», самыми узнаваемыми брендами китайских машин в России стали Haval и Chery. С ними знакомы 89 процентов из более чем 8000 участников опроса. Еще 87 процентам россиян известен китайский производитель авто Geely.