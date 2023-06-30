Названы самые узнаваемые бренды китайских машин в России

«Авто Mail.ru»: самые узнаваемые бренды китайских машин в России — Haval и Chery

Самыми узнаваемыми брендами китайских машин в России названы Haval и Chery. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Авто Mail.ru», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

По его данным, с брендами Haval и Chery знакомы 89 процентов из более чем 8000 участников опроса. Еще 87 процентам известен китайский производитель авто Geely. Помимо этого, россияне знакомы с марками Exeed (78 процентов), Great Wall (76 процентов), Changan (72 процента) и FAW (70 процентов).

Недавно вышедшие на отечественный рынок бренды также хорошо известны россиянам. Так, про компании Omoda и Tank знают 70 и 64 процента респондентов соответственно. Каждый второй опрошенный слышал о марках Dongfeng и GAC.

Наименее популярными оказались бренды SWM и Forthing, знакомые лишь четырем процентам опрошенных. Шесть процентов заявили, что не слышали ни об одной из перечисленных марок. Охотнее всего россияне готовы купить авто брендов Geely (18 процентов), Haval (17 процентов) и Chery (13 процентов). При этом каждый пятый участник опроса признался, что не готов приобрести китайский автомобиль.

Ранее стали известны самые популярные у россиян подержанные кроссоверы. Активнее всего с начала года в стране покупали Volkswagen Tiguan и Kia Sportage.