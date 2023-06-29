Названы самые популярные у россиян подержанные кроссоверы

«СберАвто»: самыми популярными кроссоверами оказались Volkswagen Tiguan и Kia Sportage

С начала 2023 года лидерами по покупкам среди подержанных кроссоверов у россиян оказались Volkswagen Tiguan, Kia Sportage и Nissan Qashqai, сообщило Autonews.ru со ссылкой на пресс-релиз «СберАвто».

На четвертом и пятом местах расположились Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander. При этом чаще всего россияне покупали автомобили с пробегом от Nissan (10 процентов от общего количества), Toyota (9 процентов) и Hyundai (8 процентов), а также Kia и BMW (по 7 процентов). Наибольшей популярностью пользовались машины 2015 и 2016 года выпуска.

Чаще всего подержанные кроссоверы и внедорожники покупали в Москве (18 процентов), Санкт-Петербурге (6 процентов), Московской области (5 процентов), Приморском крае (4 процента) и Татарстане (4 процента). Москвичи отдавали предпочтение Nissan Qashqai, Volkswagen Tiguan, KIA Sorento, BMW X5 и Hyundai Santa Fe. В Санкт-Петербурге чаще всего покупали Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Nissan Qashqai, Mitsubishi Outlander и Mitsubishi ASX.

В мае 2023 года россияне потратили на покупку подержанных автомобилей (как внедорожников, так и легковых) 487,3 миллиарда рублей, на 85 процентов больше, чем в том же месяце прошлого года. За месяц было куплено 501,9 тысячи автомобилей, на 54 процента больше, чем в мае 2022 года. Больше всего денег россияне отдавали за машины в возрасте 10 лет и старше (182,8 миллиарда рублей, в два раза больше, чем годом ранее).