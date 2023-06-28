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12:56, 28 июня 2023Экономика

Траты россиян на покупку автомобилей с пробегом взлетели

«Открытие Авто»: россияне в мае потратили 487,3 млрд рублей на покупку авто с пробегом

Фото: David Emrich / Unsplash

В мае текущего года россияне потратили на покупку подержанных автомобилей 487,3 миллиарда рублей — это на 85 процентов больше, чем в аналогичном месяце прошлого года. Такие данные в совместном исследовании предоставили «Открытие Авто» и агентство «АВТОСТАТ» (материал есть в распоряжении редакции «Ленты.ру»).

Параллельно рынок взлетел и в натуральном выражении. За месяц граждане России купили 501,9 тысячи бывших в употреблении автомобилей, что на 54 процента больше, чем в мае 2022 года. Аналитики отмечают, что в объемах рынок машин с пробегом вырос (плюс 1,3 процента), а его финансовая емкость снизилась (минус 0,4 процента).

Больше всего денег россияне потратили в мае на автомобили в возрасте 10 лет и старше — 182,8 миллиарда рублей (в два раза больше, чем годом ранее). Так, доля более возрастных машин в структуре финансовой емкости рынка в последний месяц весны достигла 37,5 процента. При этом меньше всего денег граждане потратили на самые новые автомобили из числа подержанных.

Наиболее популярными машинами с пробегом у россиян оказались японские модели. За ними в списке следуют российские, корейские, американские и китайские. Большая часть трат пришлась на сегмент кроссоверов и внедорожников.

Ранее Национальный союз защиты прав потребителей выступил с предложением установить максимальную надбавку на стоимость автомобилей отечественной сборки на уровне 15 процентов. Данная мера позволит исключить искусственные завышения со стороны автодилеров.

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    Мария Грушко
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