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03:16, 28 июня 2023Бизнес

В России задумали ввести максимальную наценку на отечественные автомобили

В РФ предложили ввести максимальную наценку на отечественные автомобили в 15%

Фото: Globallookpress.com

Национальный союз защиты прав потребителей выступил с предложением установить максимальную надбавку на стоимость автомобилей отечественной сборки на уровне 15 процентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо организации председателю правительства Михаилу Мишустину.

По мнению главы союза Павла Шапкина, вполне возможно увязать стоимость производителей авто с конечной ценой для потребителя. «Разница между ними должна составлять не более 15 процентов», — уверен он.

По словам Шапкина, эти меры позволят исключить искусственные завышения со стороны автодилеров. При этом он подчеркнул, что в мире не практикуют установление предельных цен на автомобили, но в России аналогичный механизм используют на табачном рынке.

Ранее российские автозаводы решили совместно попросить помощи у Минпромторга для импортозамещения запчастей. Группа «Соллерс» предложила производителям объединиться, чтобы совместно разрабатывать и выпускать отсутствующие в стране компоненты. Генеральный директор группы «Соллерс» Николай Соболев указал, что для импортозамещения критических технологий нужен «эффект масштаба».

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    Екатерина Подвигина
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