Российские автозаводы собрались совместно попросить помощи

Группа «Соллерс» предложила автозаводам в России объединиться для производства компонентов

Производители автомобилей в России должны объединиться, чтобы совместно разрабатывать и выпускать отсутствующие в стране компоненты. С таким предложением, пообещав в ближайшее время обсудить его с коллегами, выступил генеральный директор группы «Соллерс» Николай Соболев, пишут «Ведомости».

Соболев указал, что для импортозамещения критических технологий нужен «эффект масштаба», то есть чтобы разработка массово выходила на рынок. Российские автопроизводители могут рассчитывать на продажи только внутри страны, поэтому если каждое предприятие будет разрабатывать все, денег потребуется значительно больше.

Идея Соболева заключается в том, что сначала определяется базовая технология, необходимая для локализации, а когда будут понятны ее объемы, производители вместе с Минпромторгом разрабатывают инструментарий для помощи. В качестве примера поддержки в «Соллерс» называют льготные условия финансирования инвестиций, налоговые вычеты на затраты, понесенные в рамках совместной работы, льготный НДС на первые три года производства новых компонентов.

Инвестиционный консорциум компания предлагает в соответствии с поправок в закон «Об инвестиционном товариществе». Он предполагает, что участники товарищества берут на себя обязательства инвестировать в совместный проект по производству, но без образования всеми сторонами совместного предприятия или юридического лица, то есть объединяться компании не станут. Производителем замещенного компонента может стать одна или несколько компаний.

При этом глава «Соллерс» заявил об эффективности постановления номер 719, которое регламентирует условия локализации компонентов для автопрома. Этот комментарий прозвучал на фоне того, что в конце мая стало известно о желании Минпромторга внести изменения в постановление, которое в отрасли восприняли негативно.

В «АвтоВАЗе» поддерживают инициативу и подтверждают, что у самих производителей просто нет средств для столь масштабной локализации технологий. Компании имеют серьезный уровень кредитной нагрузки, поэтому для инноваций им нужны существенные меры поддержки, в том числе возможность льготных займов.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов и гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин попросили поднять утилизационный сбор на автомобили (российским компаниям его полностью компенсирует государство), потому что российские производители с текущим уровнем цен на рынке не могут конкурировать с иномарками, в первую очередь, китайскими.