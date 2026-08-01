ФИФА предрекли нового руководителя

Созин: Президенту ФИФА Инфантино должны объявить вотум недоверия

Президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино должны объявить вотум недоверия. Таким мнением с изданием «Подъем» поделился бывший член комитета по этике РФС Андрей Созин, предрекший организации нового руководителя.

«Ему не только должны выдать вотум недоверия, его просто обязаны не переизбирать. Он запятнал себя абсолютно по самое горло, он не может руководить футболом, он поддался на манипуляции американской администрации и сдался», — заявил Созин.

Он добавил, что Инфантино должен покинуть свой пост, «если он хочет сохранить лицо». Созин предложил функционеру «возглавить какую-нибудь крупную структуру», находящуюся на территории Соединенных Штатов.

Выборы главы организации пройдут в марте 2027 года на конгрессе в Марокко.

В конце июля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пообещал бойкотировать турниры под эгидой ФИФА из-за планов Инфантино по продаже прав на проведение чемпионата мира. После этого в УЕФА заявили, что президент ФИФА потерял доверие многих членов футбольного сообщества.