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18:55, 13 мая 2024Экономика

Желание США повысить тарифы на китайские машины осудили

Планы США повысить тарифы на машины из Китая назвали эталоном протекционизма

Фото: ChinaFotoPress / ZUMA Press / Globallookpress.com

Желание американских властей сделать китайские машины дороже назвали эталоном протекционизма. Планы повысить пошлины на импортные электромобили осудил генеральный секретарь Китайской ассоциации автопроизводителей Фу Бинфэн, его цитирует ТАСС.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о намерениях администрации президента Джо Байдена увеличить торговые пошлины на электрокары. По данным издания, тарифы могут вырасти вплоть до 100 процентов. Представитель китайской стороны отреагировал на эту новость и назвал планы США по ограничению поставок из Китая неразумными.

«Раздувание тем избыточных мощностей у китайских производителей автомобилей на новых источниках энергии и якобы исходящих от них угроз для национальной безопасности [США] является типичным примером торгового протекционизма», — пояснил он.

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В начале марта министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм предупредила, что КНР может наводнить американский рынок своими электромобилями. По ее словам, Китай активно наступает на американскую промышленность, даже несмотря на то, что власти создают для местных производителей «невероятные возможности». Вашингтон воспринимает Китай как угрозу для собственной промышленности, так как продажи американских автомобилей за рубеж падают.

В 2023 году суммарный экспорт китайских машин вырос на 57,9 процента в годовом выражении и достиг отметки в 4,91 миллиона единиц. По годовым объемам вывоза машин КНР впервые в истории стала мировым лидером, обогнав Японию.

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      Вячеслав Агапов
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