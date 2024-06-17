Китай объявил о новых мерах в отношении поставок из Европы

Китай начал антидемпинговое расследование в отношении импорта свинины из ЕС

Китай начал новое антидемпинговое расследование в отношении импорта свинины из стран Европейского Союза (ЕС), стоимость которого составила в прошлом году 1,83 миллиарда долларов, пишет Bloomberg.

В материале говорится, что указанные меры стали очередным шагом в нарастающей торговой напряженности между Пекином и Брюсселем, хотя речь и идет о незначительной части импорта КНР из стран сообщества, оцененного в 2023-м в 282 миллиарда долларов.

Ранее Китай объявил о запуске расследования в связи с поставками европейского бренди, на фоне которого Франция рискует остаться с непроданными миллионами бутылок коньяка.

Тем временем ЕС изучает китайские субсидии в ряде отраслей промышленности и собирается ввести пошлины на импорт из страны электромобилей. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен прямо во время майского визита председателя КНР Си Цзиньпина пригрозила жесткими экономическими мерами, в случае если Китай не осуществит добровольное сокращение экспорта.

Как отмечают журналисты, опасность для Пекина заключается в том, что слишком решительный ответ будет способствовать дальнейшему трансатлантическому объединению против Китая, что подорвет усилия президента Си Цзиньпина по поощрению «стратегической автономии» в Европе. Торговля Китая с американцами и Европой уже начала снижаться, причем в отношении стран ЕС темпы указанной динамики гораздо выше. В январе-мае текущего года товарооборот государства с США упал на 1,4 процента, до 263,5 миллиарда долларов, а с Европой — сразу на 4,5 процента, до 313,6 миллиарда долларов.