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16:49, 12 января 2024Экономика

В Европе решили разобраться в причинах дешевизны электромобилей из Китая

Reuters: ЕК проинспектирует автозаводы в Китае из-за дешевых электромобилей

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Представители Еврокомиссии (ЕК) посетят с инспекционной поездкой автозаводы BYD, Geely и SAIC в Китае, чтобы разобраться, помогает ли им государство делать электромобили на 20 процентов дешевле европейских, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

От ответа на этот вопрос будет зависеть возможное введение пошлин для защиты континентального рынка. Расследование ЕК идет с октября 2023 года, а сами проверочные визиты в Китай ожидаются в срок до 11 апреля.

Пекин счел шаги европейцев протекционистскими и в свою очередь начал антидемпинговое расследование в отношении бренди, импортируемого из ЕС. Тем временем, доля электромобилей китайского производства на рынке Европы выросла до восьми процентов и может достичь 15 процентов в 2025 году, отмечается в материале.

Ранее стало известно, что Китай по итогам 2023 года обойдет Японию по объемам продаж машин за рубеж и станет крупнейшим в мире автоэкспортером. О том, что производители авто из этой страны ведут себя очень активно на мировых рынках, тесня местных автопромышленников даже в Европе, в ходе прямой линии в декабре, рассказал президент России Владимир Путин.

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      Дмитрий Воронин
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