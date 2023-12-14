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17:27, 14 декабря 2023Экономика

Путин рассказал о захвате автопроизводителями Китая европейских рынков

Путин: автопроизводители Китая вытесняют европейцев на фоне поддержки властей
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Китайские производители автомобилей ведут себя очень активно на мировых рынках и, в том числе благодаря поддержке правительства страны, теснят местных автопромышленников даже в некоторых европейских странах, рассказал Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. «Лента.ру» вела трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

По словам российского президента, китайское правительство, в отличие от европейских и, в частности, немецкого, активно выступает на стороне своих компаний, с чем и связаны их успехи на соответствующих рынках.

Отвечая на вопрос журналистки Екатерины Березовской, указавшей со ссылкой на экспертов, что «60 процентов российского рынка захвачено китайцами», Путин объяснил, что это происходит не только в России, а благодаря соотношению цены-качества в стране появляется возможность «выбирать нашим автолюбителям то, что они хотят».

Также глава государства согласился с тем, что рост цен на автомобили отечественного производства, составивший 40 процентов, оказался серьезным, и связал подорожание с тем, что часть автокомпонентов в них были иностранными.

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      Дмитрий Воронин
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