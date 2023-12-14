Путин рассказал о росте цен на машины «АвтоВАЗа»

Путин не согласился с тем, что цены на машины «АвтоВАЗа» «улетели в космос»

Владимир Путин согласился с тем, что рост цен на автомобили отечественного производства оказался серьезным, отметив при этом, что их стоимость «не улетела в космос». Об этом глава государства заявил в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, отвечая на соответствующий вопрос ведущей. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

По словам президента, речь идет о росте стоимости машин «АвтоВАЗа» примерно на 40 процентов, что «тоже много». Он связал подорожание с тем, что часть автокомпонентов в них были иностранными.

Путин объяснил, что после ухода с российского рынка представителей западного автопрома возник вопрос развития собственной базы, и сейчас в стране активно воссоздается отрасль автокомпонентов. Подорожание отечественных машин при этом связано с тем, что «АвтоВАЗ» «добывает» необходимые импортные компоненты, но «уже по другой цене». Глава государства выразил надежду, что на фоне увеличения выпуска автомобилей отечественного производства будет становиться доступнее и их цена.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил о выделении дополнительных 15 миллиардов рублей, в том числе на локализацию производства максимально возможного количества компонентов для автомобилей. По его словам, дополнительные средства, выделенные Фонду развития промышленности, будут направлены на финансирование не менее десяти значимых проектов, включая организацию серийного выпуска антиблокировочной тормозной системы и элементов пассивной безопасности.