Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:51, 30 ноября 2023Экономика

Мишустин потребовал следить за ценами на российские машины

Мишустин выделил допсредства автопрому и призвал следить за ценами на машины

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о выделении дополнительных 15 миллиардов рублей на развитие отечественного автопрома, а также поставил задачи, связанные с развитием отрасли. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

Речь, в частности, идет о локализации производства максимально возможного количества компонентов для автомобилей ради обеспечения бесперебойной работы конвейеров в условиях санкций и сложностей с поставками зарубежных запчастей.

«При этом надо держать на контроле конечную стоимость отечественных автомобилей», — заявил глава правительства на заседании кабинета министров. По его словам, дополнительные средства, выделенные Фонду развития промышленности, будут направлены на финансирование не менее десяти значимых проектов, включая организацию серийного выпуска антиблокировочной тормозной системы и элементов пассивной безопасности.

Как сообщалось ранее со ссылкой на проект федерального бюджета, вместе с планируемыми тратами на госзакупки техники у автопроизводителей страны господдержка отрасли в 2024 году превысит 30 миллиардов рублей, а в последующие годы ее объемы продолжат расти. В частности, на льготное автокредитование в 2024 году в бюджете предусмотрено 12,3 миллиарда рублей, а на последующие годы закладывается 18 и 19,7 миллиарда рублей соответственно.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      На полигоне в Ростовской области произошел взрыв

      Назван способ просто так получить 1000 рублей на карту

      Мишустин потребовал следить за ценами на российские машины

      В Чечне отреагировали на признание экстремистским Международного движения ЛГБТ

      Серия игр GTA выйдет на смартфонах

      Верховная Рада отменила выборы президента Украины

      В РПЦ сочли самозащитой общества признание экстремистским движения ЛГБТ

      Дизайнер призвал россиянок старше 40 лет избавиться от шести вещей в гардеробе

      На российско-финской границе поставили двойные заграждения

      Сразу два летевших в Петербург самолета сменили курс и сели в другом месте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости