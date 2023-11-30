Мишустин потребовал следить за ценами на российские машины

Мишустин выделил допсредства автопрому и призвал следить за ценами на машины

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о выделении дополнительных 15 миллиардов рублей на развитие отечественного автопрома, а также поставил задачи, связанные с развитием отрасли. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

Речь, в частности, идет о локализации производства максимально возможного количества компонентов для автомобилей ради обеспечения бесперебойной работы конвейеров в условиях санкций и сложностей с поставками зарубежных запчастей.

«При этом надо держать на контроле конечную стоимость отечественных автомобилей», — заявил глава правительства на заседании кабинета министров. По его словам, дополнительные средства, выделенные Фонду развития промышленности, будут направлены на финансирование не менее десяти значимых проектов, включая организацию серийного выпуска антиблокировочной тормозной системы и элементов пассивной безопасности.

Как сообщалось ранее со ссылкой на проект федерального бюджета, вместе с планируемыми тратами на госзакупки техники у автопроизводителей страны господдержка отрасли в 2024 году превысит 30 миллиардов рублей, а в последующие годы ее объемы продолжат расти. В частности, на льготное автокредитование в 2024 году в бюджете предусмотрено 12,3 миллиарда рублей, а на последующие годы закладывается 18 и 19,7 миллиарда рублей соответственно.