Россиянам помогут купить отечественные машины

«Интерфакс»: на поддержку спроса в автопроме России выделят 17 миллиардов рублей

Субсидии на льготные автокредиты и лизинг, а также на поддержку производителей газомоторной техники в 2024 году запланированы на уровне 17,3 миллиарда рублей, следует из проекта федерального бюджета. Об этом сообщает «Интерфакс».

Вместе с планируемыми тратами на госзакупки техники у автопроизводителей страны господдержка отрасли превысит 30 миллиардов. При этом, согласно материалам на плановый период 2025-2026 годов, ее объемы продолжат расти. В частности, на льготное автокредитование в 2024 году в бюджете предусмотрено 12,3 миллиарда рублей, а на последующие годы закладывается 18 и 19,7 миллиарда рублей соответственно. В то же время на госзакупки отечественных авто в 2025 году пока заложено 2,1 миллиарда рублей в 2025 году, а на 2026 год выделение средств пока не запланировано.

В целом, по подсчетам агентства, проект федерального бюджета на три предстоящих года предполагает финансирование основных действующих мер господдержки спроса на продукцию российского автопрома в объеме более 83,5 миллиарда рублей.

Ранее сенатор Вячеслав Тимченко, говоря о необходимости возрождать отечественную автомобильную промышленность, отметил, что у властей «нет волшебной палочки». Комментируя пересаживание чиновников на автомобили отечественного производства, к которому призвал президент России, политик назвал разумной практику, при которой будут постепенно заменяться машины, выработавшие свой ресурс.