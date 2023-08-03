Путин потребовал от чиновников ездить на российских автомобилях

Путин: все чиновники России должны ездить на отечественных автомобилях

Все чиновники России должны ездить на отечественных автомобилях, потребовал президент Владимир Путин. Слова главы государства приводит РИА Новости.

По словам президента, использование продукции российского автопрома госслужащими позволит улучшить ее качество. Поэтому закупок иностранных автомобилей быть не должно.

Российский «АвтоВАЗ» уже представил новую модель Lada Aura, которую можно использовать для нужд чиновников и депутатов. Новая машина собрана на базе седана Lada Vesta, но отличается большим салоном, отделанным кожей с премиальной аудиосистемой. В компании заявили, что стоить автомобиль будет «существенно выше» двух миллионов рублей, при этом производство Lada Aura может были запущено в 2024 году только при достаточной господдержке.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал пересадить депутатов и чиновников на российские «Москвич» и Lada. По его словам, за последнее время отечественные машины стали более качественными, и их критика больше несостоятельна. Володин также добавил, что в нынешнее время делать иной выбор непозволительно и поинтересовался, почему правительство до сих пор не обязало чиновников всех уровней пользоваться отечественными машинами.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что сейчас в России для закупок техники существуют ограничения по цене, но не по ее локализованности. Чтобы пересадить госслужащих на отечественный транспорт, необходимо вводить соответствующие условия в порядок проведения госконтрактов. Минфин готов перейти на использование российской техники первым, пообещал он.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил распродать оставшиеся иномарки чиновников, которые были произведены в недружественных странах, на аукционе. На вырученные на аукционах средства он предложил закупить машины российских автоконцернов с долей иностранного участия менее 50 процентов.