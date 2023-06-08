В России показали Lada для чиновников

«АвтоВАЗ» представил новую модель автомобиля Lada Vesta Aura в Сочи

Российский завод «АвтоВАЗ» продемонстрировал новую модель автомобиля Lada Aura на базе седана Lada Vesta на выставке «Евразия — наш дом» в Сочи, сообщает РИА Новости. В компании ожидают, что новая модель будет востребована в бюджетных организациях, учреждениях, а также среди чиновников регионального уровня. Цена машины составит 25 тысяч долларов (около двух миллионов рублей).

«Новинка этого форума — автомобиль Lada Vesta Aura — удлиненная версия, которая вполне может использоваться для нашего госзаказа, для чиновников», — сказал президент компании Максим Соколов.

В пресс-службе «АвтоВАЗа» отметили, что новый автомобиль отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров на заднем сиденье. Салон выполнен в натуральной коже отечественного производства. Модель создана на базе Lada Vesta. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиные силы и автоматической коробкой передач.

Завод также объявил о продажах других модификаций Lada Vesta нового поколения. Ожидается, что с 9 июня россияне смогут купить машины в четырех типах кузова — седан, Cross седан, SW и SW Cross. Стоимость седана в комплектации Comfort составит 1 239 900 рублей. Эта модель обладает мотором мощностью 90 лошадиных сил. Начальная цена на седаны в той же комплектации, но с более мощным двигателем (106 лошадиных сил) составит 1 338 900 рублей.