Названа дата старта продаж Lada Vesta нового поколения

Продажи Lada Vesta нового поколения начнутся 9 июня

«АвтоВАЗ» объявил о начале с 9 июня продаж Lada Vesta нового поколения, которые будут доступны покупателям в четырех типах кузова: седан, Cross седан, SW и SW Cross. В кузове седан в комплектации Comfort с мотором мощностью 90 лошадиных сил машина будет стоить от 1 239 900 рублей, сообщила пресс-служба автогиганта.

В то же время стартовая цена на седаны в той же комплектации, но с двигателем мощностью 106 лошадиных сил будет примерно на 100 тысяч рублей больше.

В «АвтоВАЗе» напомнили, что в список стандартного оборудования LADA Vesta входят полностью светодиодная оптика, две подушки безопасности, запуск двигателя кнопкой, электростеклоподъемники всех дверей, электропривод и обогрев наружных зеркал, кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик, дисковые тормоза всех колес и другие опции. А автомобили линейки Cross отличаются увеличенным со 178 до 203 миллиметров дорожным просветом, защитным обвесом кузова, 17-дюймовыми дисками.

В конце мая сообщалось, что российские дилеры «АвтоВАЗа» начали получать обновленную Lada Vesta в четырех видах кузова и двумя типами двигателей. Производство Vesta NG было перезапущено в начале марта этого года. С того момента было выпущено более 6,5 тысячи машин, что достаточно для начала продаж.

