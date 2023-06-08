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12:01, 8 июня 2023Экономика

Названа дата старта продаж Lada Vesta нового поколения

Продажи Lada Vesta нового поколения начнутся 9 июня

Фото: АО «АВТОВАЗ»

«АвтоВАЗ» объявил о начале с 9 июня продаж Lada Vesta нового поколения, которые будут доступны покупателям в четырех типах кузова: седан, Cross седан, SW и SW Cross. В кузове седан в комплектации Comfort с мотором мощностью 90 лошадиных сил машина будет стоить от 1 239 900 рублей, сообщила пресс-служба автогиганта.

В то же время стартовая цена на седаны в той же комплектации, но с двигателем мощностью 106 лошадиных сил будет примерно на 100 тысяч рублей больше.

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В «АвтоВАЗе» напомнили, что в список стандартного оборудования LADA Vesta входят полностью светодиодная оптика, две подушки безопасности, запуск двигателя кнопкой, электростеклоподъемники всех дверей, электропривод и обогрев наружных зеркал, кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик, дисковые тормоза всех колес и другие опции. А автомобили линейки Cross отличаются увеличенным со 178 до 203 миллиметров дорожным просветом, защитным обвесом кузова, 17-дюймовыми дисками.

В конце мая сообщалось, что российские дилеры «АвтоВАЗа» начали получать обновленную Lada Vesta в четырех видах кузова и двумя типами двигателей. Производство Vesta NG было перезапущено в начале марта этого года. С того момента было выпущено более 6,5 тысячи машин, что достаточно для начала продаж.

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    Дмитрий Воронин
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