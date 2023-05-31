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18:49, 31 мая 2023Экономика

«АвтоВАЗ» начал поставки новых Lada Vesta

«АвтоВАЗ» сообщил о поставках дилерам новых Lada Vesta в четырех кузовах

Фото: LADA

Российские дилеры «АвтоВАЗа» начали получать обновленную Lada Vesta в четырех видах кузова (седан, SW, седан Cross и SW Cross) и двумя типами двигателей. Об этом со ссылкой на пресс-релиз производителя пишет «Российская газета».

Производство Vesta NG было перезапущено в начале марта этого года. С того момента выпущено более 6,5 тысячи машин, что достаточно для начала продаж.

Стоимость модели начинается от 1 239,9 тысячи рублей. В базовой версии в кузове седан автомобиль оснащается двигателем 1,6 литра на 90 или на 106 лошадиных сил, все остальные модели используют только двигатель на 106 лошадиных сил.

На прошлой неделе директор по продуктам и программам «АвтоВАЗа» Олег Груненков рассказал, что Lada Vesta NG получит автоматическую коробку передач в первом квартале 2024 года. Также в следующем году может начаться выпуск Lada Vesta NG на природном газе.

Ранее руководство предприятия утверждало, что продажи Lada Vesta NG начнутся уже в мае. Автодилеры сомневались в сроках, отмечая, что начать продажи раньше июня не получится.

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    Платон Щукин
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