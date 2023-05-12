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13:28, 12 мая 2023Экономика

Назван срок начала продаж обновленной Lada Vesta

Autonews: «АвтоВАЗ» начнет продажи Lada Vesta NG в мае 2023 года

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Продажи автомобилей Lada Vesta NG (new generation) стартуют в мае 2023 года. Пресс-служба «АвтоВАЗа» подтвердила эти сроки корреспондентам Autonews.

Представители завода заявили, что такие машины сейчас собираются небольшими партиями для разных целей. Они отметили, что версии с 8-клапанными и 16-клапанными двигателями появятся у дилеров одновременно. При этом цены на обновленную Lada Vesta пока не названы.

Ранее в сообществе Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте», которое неоднократно предоставляло инсайдерскую информацию с предприятия, появилась информация, что 10 мая на «АвтоВАЗе» были собраны первые 13 автомобилей Vesta нового поколения с 16-клапанными двигателями и мультимедийными системами Enjoy. Эти автомобили предназначены для реализации через дилеров, ранее они выпускались только для корпоративных автопарков.

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В апреле появились сообщения о переносе начала продаж обновленной Lada Vesta. Тогда автодилеры заявили, что клиенты смогут получить первые автомобили не ранее июня.

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов ранее заявил, что производитель задумался о запуске крупноузловой сборки Vesta нового поколения в Узбекистане. Впоследствии компания намерена локализовать производство на территории соседней республики.

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Влада Горячева
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