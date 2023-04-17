Старт продаж обновленной Lada Vesta перенесут

«Ведомости»: старт продаж обновленной Lada Vesta могут перенести с мая на июнь

Дилеры не смогут начать продажи обновленного автомобиля Lada Vesta в мае, как обещало руководство «АвтоВАЗа». Об этом со ссылкой на опрос продавцов пишут «Ведомости».

Один из федеральных дилеров марки отмечает, что напрямую компания об этом не говорит, но реально старт продаж перенесут на июнь, раньше клиенты забрать машины не смогут. Другой крупный региональный продавец подтвердил эту информацию, по его словам, салоны думают о начале продаж не раньше июня, хотя поставки в салоны могут начаться в мае.

В свою очередь представитель ассоциации «Российские автодилеры», указал, что, как правило, первые выдачи клиентам происходят через месяца после того, как дилеры получают машины. Представитель «АвтоВАЗа» в комментарии изданию сообщил, что отгрузки Vesta начнутся в мае.

Перезапуск производства Lada Vesta NG (New Generation) состоялся 3 марта. Президент автоконцерна Максим Соколов утверждал, что продажи начнутся в мае, когда у завода и дилеров будет сформирован некоторый запас автомобилей.

Дополнительной сложностью станет перенос начала трехнедельного корпоративного отпуска компании с 24 июля на 29 мая. В качестве причины руководство предприятия называло дефицит некоторых компонентов, поставки которых остановлены вопреки контрактам. В результате уже со второй половины месяца производство полнокомплектных автомобилей будет невозможно.

Автоэксперт Владимир Беспалов отмечает, что пока непонятно, насколько критичными станут проблемы с компонентами. Если речь идет о деталях, которыми можно доукомплектовать собранный автомобиль, тогда планы по производству на 2023 год (400 тысяча автомобилей) выглядят реалистичными, в противном случае неизбежно снижение показателей.

В свою очередь исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов считает, что «АвтоВАЗ» не сможет выполнить план по модели Vesta, который обозначен на уровне 100 тысяч машин. По его мнению, модель пока будут поставлять для шоурумов и тест-драйвов, а дальше все будет зависеть от поставок компонентов.

В 2021 году Lada Vesta стала самой популярной машиной у россиян. Тогда компании удалось продать 113,7 тысячи автомобилей этой марки. В 2022 году продажи упали в четыре раза, до 29 тысяч, а сама модель стала третьей по популярности.