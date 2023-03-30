«АвтоВАЗ» остановит производство из-за проблем с деталями

«АвтоВАЗ» сообщил об остановке производства в мае из-за проблем с поставками комплектующих

Корпоративный отпуск сотрудников «АвтоВАЗа» переносится с июля на период с 29 мая по 19 июня для того, чтобы избежать введения режима простоя для всех линий и остановки производства. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает «Интерфакс».

Автопроизводитель объяснил, что причиной такого решения стало нарушение договоренностей со стороны ряда поставщиков комплектующих, которые этой весной объявили о прекращении сотрудничества. Из-за этого безостановочное производство автомобилей в полном комплекте будет невозможно уже со второй половины мая 2023 года.

Какие именно поставщики решили не исполнять свои обязательства и каких деталей перестанет хватить, «АвтоВАЗе» не уточнил. В компании надеются возобновить производство в последней декаде июня, а за это время найти альтернативные детали и узлы.

В пресс-службе отметили, что простой привел бы к резкому падению доходов сотрудников, а перенос корпоративного отпуска позволяет подтвердить планы по производству 400 тысяч автомобилей за год. Также там напомнили, что в 2022 году «АвтоВАЗ» заменил более 200 автокомпонентов и материалов, используемых в производстве автомобилей.

Весной прошлого года автопроизводитель уже останавливал производство из-за отказа западных производителей от поставки комплектующих на фоне боевых действий на Украине. В плановый отпуск сотрудников отправили 4 апреля. Возобновить работу компания смогла только через два месяца.

В настоящее время «АвтоВАЗ» по-прежнему выпускает упрощенные модели, в частности, не удалось вернуть автоматическую коробку передач. Глава компании Максим Соколов ожидает, что выпуск автомобилей с ней возобновится в 2024 году. Для обеспечения технологического развития он предлагает защитить российский рынок от импортных машин.