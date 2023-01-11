«АвтоВАЗ» попросил защитить российский рынок от импортных машин

«АвтоВАЗ» попросил повысить размер утильсбора для защиты рынка от импортных машин

«АвтоВАЗ» предложил повысить размер утильсбора, чтобы дополнительно защитить внутренний рынок от импортных машин. Это может создать риск дальнейшего роста цен и дефицита автомобилей, пишет «Коммерсантъ».

«Утильсбор сегодня составляет 170 тысяч рублей. Если раньше по отношению к цене автомобиля это было таким останавливающим стоп-фактором — порядка 10–15 процентов в некоторых моделях, то сейчас это гораздо ниже 10 процентов по многим моделям», — отметил глава российского автогиганта Максим Соколов, попросив «срочно поднимать» размер утильсбора.

Последний раз он повышался в 2020 году. Это спровоцировало рост цен не только на импортные, но и на произведенные в России автомобили. Источники издания отметили, что в правительстве не раз обсуждался увеличение размера утильсбора, в том числе уже в 2023 году, но идею отклоняли.

«АвтоВАЗ» планирует до 2026 года вложить не менее 60 миллиардов рублей в новые продукты. При этом Соколов пожаловался, что «приходят непонятные нам китайские бренды, договорившиеся на пустующих мощностях о сборке низколокализованных автомобилей, на которые еще планируется иногда давать господдержку в низком ценовом сегменте до 2 миллионов рублей, и они начинают поджирать тот рынок нашего продукта, куда мы инвестируем огромные деньги».