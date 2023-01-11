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10:06, 11 января 2023Экономика

«АвтоВАЗ» попросил защитить российский рынок от импортных машин

«АвтоВАЗ» попросил повысить размер утильсбора для защиты рынка от импортных машин

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

«АвтоВАЗ» предложил повысить размер утильсбора, чтобы дополнительно защитить внутренний рынок от импортных машин. Это может создать риск дальнейшего роста цен и дефицита автомобилей, пишет «Коммерсантъ».

«Утильсбор сегодня составляет 170 тысяч рублей. Если раньше по отношению к цене автомобиля это было таким останавливающим стоп-фактором — порядка 10–15 процентов в некоторых моделях, то сейчас это гораздо ниже 10 процентов по многим моделям», — отметил глава российского автогиганта Максим Соколов, попросив «срочно поднимать» размер утильсбора.

Последний раз он повышался в 2020 году. Это спровоцировало рост цен не только на импортные, но и на произведенные в России автомобили. Источники издания отметили, что в правительстве не раз обсуждался увеличение размера утильсбора, в том числе уже в 2023 году, но идею отклоняли.

«АвтоВАЗ» планирует до 2026 года вложить не менее 60 миллиардов рублей в новые продукты. При этом Соколов пожаловался, что «приходят непонятные нам китайские бренды, договорившиеся на пустующих мощностях о сборке низколокализованных автомобилей, на которые еще планируется иногда давать господдержку в низком ценовом сегменте до 2 миллионов рублей, и они начинают поджирать тот рынок нашего продукта, куда мы инвестируем огромные деньги».

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Платон Щукин
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