«АвтоВАЗ» назвал сроки возвращения автомата на Lada

Глава «АвтоВАЗа» Соколов анонсировал возобновление выпуска Lada на автомате в 2024 году

Производство автомобилей Lada с автоматической коробкой передач возобновится в 2024 году, если в конце этого года будут удачно проведены испытания оборудования. Об этом заявил глава компании Максим Соколов, передает РИА Новости.

Компания остановила выпуск Lada на автомате в первом полугодии 2022 года после отказа от сотрудничества иностранных поставщиков. На несколько месяцев заводы «АвтоВАЗа» полностью останавливали производство, после чего начиная с июня все модели выпускались только с механической коробкой.

В качестве сроков возвращения кроссоверов в линейку компании Соколов назвал 2025 год. Речь пойдет о модели на базе Vesta в классе В+, а также кроссоверов класса C и D, которые будут собирать на производственных мощностях бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге. Президент компании признал, что в этом случае речь пойдет о сборке китайских автомобилей.

По итогам 2022 года продажи компании снизились на 46 процентов, до 188,6 тысячи автомобилей. Лидером продаж стала Lada Granta, рыночная доля которой выросла более чем вдвое и достигла 14,2 процента. Экспорт сократился на 52 процента, до 17 тысяч автомобилей.

