Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:51, 10 января 2023Экономика

«АвтоВАЗ» сообщил о падении продаж на 46 процентов

«АвтоВАЗ» сообщил, что продажи автомобилей Lada упали на 46% в 2022 году

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В 2022 году продажи автомобилей Lada упали на 46,2 процента. Об этом сообщил директор по продажам «АвтоВАЗа» Виталий Осипов, его слова приводит «Интерфакс».

По его словам, продажи на российском рынке составили в общем объеме 188,645 тысячи автомобилей. «Прошлый год мы закрыли на уровне 350,7 тысячи», — уточнил Осипов. Из проданных машин лидером остается Lada Granta, за ней идут Niva, Vesta и Largus.

При этом, как говорят участники рынка, пока что цены на машины остались на уровне прошлого года. Тем не менее автомобили 2023 года выпуска все равно могут подорожать на 3-7 процентов.

Кроме того, стало известно, что в России обвалились продажи новых легковых автомобилей. Судя по статистике, по итогам декабря прошлого года россияне купили 56,7 тысячи новых легковых автомобилей, что на 58 процентов ниже, чем в аналогичный месяц 2021 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Российский военком объяснил отсутствие списков раненных при ударе по Макеевке
SpaceX запустила спутники OneWeb вместо России
Раскрыта главная опасность кофеина в составе энергетиков
В российском регионе накрыли бордель с подростками под видом массажного салона
Шойгу заявил об изменениях в обучении войск на основе полученного на СВО опыта
Пашинян высказался о присоединении Армении к Союзному государству
Шойгу рассказал о планах расширить арсенал ударных средств России
Шойгу заявил о планах повысить возможности применения истребителей
Жилой дом в российском городе треснул от холода
Бывший участник популярного шоу раскрыл судьбу полученного в финале приза
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.