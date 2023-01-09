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16:05, 9 января 2023Экономика

В России обвалились продажи новых легковых автомобилей

«Автостат»: в декабре продажи новых легковых автомобилей в России упали на 58% год к году

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

По итогам декабря прошлого года россияне купили 56,7 тысячи новых легковых автомобилей, что на 58 процентов ниже, чем в аналогичный месяц 2021 года. Об этом сообщает «Автостат».

Несмотря на обвал в годовом выражении, по сравнению с ноябрем показатель вырос на 10 процентов. Однако по итогам 2022 года продажи упали на 59 процентов к 2021 году, до 626,3 тысячи автомобилей.

Более 70 процентов купленных машин пришлось на российские и китайские бренды. Самой популярной у россиян маркой стала отечественная Lada, автомобилей этого бренда было продано в размере 19,6 тысячи штук. Покупатели также отдавали предпочтение китайским брендам Chery (7,8 тысячи машин), Geely (4,48 тысячи), Haval (4,406 тысячи) и корейским автомобилям Kia (3,5 тысячи).

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Среди моделей лидером в рейтинге стала Lada Granta, доля которой в общих продажах в декабре превысила 21 процент. Самой продаваемой иномаркой стал кроссовер Chery Tiggo 7 PRO.

К концу 2022 года в России остались только 14 из 60 автомобильных брендов. Среди них три отечественных (Lada, ГАЗ, УАЗ), остальные — китайские. Это Chery, Geely, Haval, Jac, Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton, Omoda.

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Мария Грушко
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