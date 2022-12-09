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04:43, 9 декабря 2022Экономика

Подсчитаны оставшиеся в России автомобильные бренды

Российские автодилеры: в стране остались три отечественных бренда и 11 китайских

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

На российском авторынке к концу 2022 года остались только 14 брендов из 60. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ассоциацию «Российские автомобильные дилеры».

Среди этих брендов три отечественных (Lada, ГАЗ, УАЗ), остальные — китайские. Это Chery, Geely, Haval, Jac, Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton, Omoda.

Ранее сообщалось, что в ноябре текущего года продажи новых легковых автомобилей и LCV (легкий коммерческий транспорт) в России обвалились на 61,6 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2021-го. За данный месяц россияне купили 46 403 машины, из которых почти половина — автомобили отечественного бренда Lada

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Марина Совина
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