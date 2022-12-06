Продажи новых автомобилей в России резко упали

АЕБ: в ноябре продажи новых автомобилей в России упали на 61,6% в годовом выражении

В ноябре текущего года продажи новых легковых автомобилей и LCV (легкий коммерческий транспорт) в России обвалились на 61,6 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2021-го. За данный месяц россияне купили 46 403 машины, из которых почти половина — автомобили отечественного бренда Lada. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) в пресс-релизе на сайте.

Помимо российских Lada и ГАЗ (коммерческие автомобили) большой популярностью у потребителей пользовались китайские Haval и Geely — таких машин было продано 4,5 тысячи и 3,5 тысячи единиц соответственно. Несмотря на общее падение продаж как зарубежных, так и отечественных марок, спрос на китайский Geely вырос на 24 процента в годовом выражении.

Покупатели также отдавали предпочтение иномаркам, Kia, Hyundai, Renault и Skoda, однако продажи этих марок обвалились на 80-95 процентов в годовом выражении. Самое сильное падение отмечается у брендов Mitsubishi и Lexus (100 процентов), а также Toyota (99 процентов).

Ассоциация отметила, что в отчет не вошли данные по продажам автомобилей BMW, Mercedes-Benz Rus и Chery по решению штаб-квартир компаний. Также данные не предоставляют марки Cadillac и Chevrolet.

Спрос продолжает снижаться после падения продаж на 62,8 процента в годовом выражении в октябре. Однако по сравнению с октябрем ситуация немного улучшилась, тогда в стране было продано 45,2 тысячи машин, что на 1,2 тысячи меньше, чем в ноябре. За 11 месяцев 2022 года граждане купили 548,8 тысячи автомобилей, что на 60,9 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Параллельно с падением продаж на местном авторынке сократились и расходы россиян на покупку новых машин, они упали примерно на 5 процентов в октябре 2022 года после роста в течение двух месяцев. Граждане приобрели машин на 88,7 миллиарда рублей, что на 4,9 миллиарда рублей меньше, чем в сентябре.