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13:29, 7 ноября 2022Экономика

Продажи легковых автомобилей в России обвалились

АЕБ: в октябре продажи новых легковых автомобилей в России упали на 62,8%

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В октябре россияне стали реже покупать новые легковые автомобили и LCV (легкий коммерческий транспорт) — продажи в этих сегментах обвалились на 62,8 процента, до 45,2 тысячи машин. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) в пресс-релизе на сайте.

Спрос продолжает снижаться после падения продаж на 59,6 процента в годовом выражении в сентябре. За 10 месяцев 2022 года граждане купили 502,5 тысячи автомобилей, что на 60,8 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидером спроса в данном месяце стал автомобиль российского производства Lada. Продажи этой марки в октябре были почти в пять раз больше, чем продажи китайского бренда Haval, который находится в списке на втором месте, — 19,1 тысячи против 4,4 тысячи автомобилей соответственно. В общей сложности в 2022 году россияне приобрели 142,9 тысячи машин Lada, что на 51 процент меньше, чем в 2021 году.

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Покупатели также отдавали предпочтение коммерческим автомобилям ГАЗ и УАЗ и иномаркам Geely, Kia, Hyundai. Сильнее всего упали продажи марок Volvo и Lexus (99 процентов), а также Land Rover, Mitsubishi, Toyota (98 процентов).

Ассоциация отметила, что в отчет не вошли данные по продажам автомобилей BMW, Mercedes-Benz Rus и Chery по решению штаб-квартир компаний. Также данные не предоставляют марки Cadillac и Chevrolet.

Согласно данным АЕБ, за девять месяцев текущего года продажи легковых автомобилей и LCV упали на 59,8 процента, до 506,6 тысячи машин. Проблемы, с которыми столкнулся российский автомобильный рынок, связаны с уходом иностранных компаний из страны.

С начала года в России прекратили производство некоторые крупные западные автоконцерны — например, Toyota. Однако заменить ушедших из страны производителей могут иранские компании — с предложением начать поставки в Россию обратился ряд автомобильных концернов республики.

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Мария Грушко
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