В России резко упали продажи легковых автомобилей

АЕБ: в 2022 году продажи легковых автомобилей в России упали на 59,8% в годовом выражении

В январе-сентябре 2022 года в России резко снизились продажи легковых автомобилей и LCV (легкий коммерческий транспорт). Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) на своем сайте.

За 10 месяцев текущего года россияне купили 506,6 тысячи машин, что на 59,8 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В сентябре продажи упали на 59,6 процента в годовом выражении, составив 46,6 тысячи автомобилей.

Лидером спроса в этом году стал автомобиль российского производства Lada. Продажи этой марки в 2022 году были в 2 раза больше, чем продажи Kia, которая находится в списке на втором месте, — 123,7 тысячи автомобилей против 56,7 тысячи соответственно. Как ранее заявили в «АвтоВАЗе», в сентябре текущего года продажи Lada выросли на 20,1 процента, что объясняется дефицитом зарубежных марок.

В 2022 году россияне также отдавали предпочтение иномаркам Hyundai, Renault и китайским машинам марок Chery и Haval. Ассоциация отметила, что в отчет не вошли данные по продажам автомобилей BMW, Mercedes-Benz Rus и Chery по решению штаб-квартир компаний.

Российский авторынок переживает не лучшие времена после ухода иностранных компаний из страны. С начала года в России прекратили производство некоторые крупные западные автоконцерны — например, Toyota.

Однако заменить ушедших из страны производителей могут иранские компании — с предложением начать поставки в Россию обратился ряд автомобильных концернов страны. В Минпромторге заявили, что будут рассматривать предложения Ирана по мере их конкретизации. Позднее председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш рассказал, что в страну могут начать поставлять иранские автомобили двух моделей: «Тара» (IKCO Tara) и «Шахин» (SAIPA Shahin).