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Иран захотел поставлять в Россию два автомобиля

В Иране заявили о возможных поставках в Россию автомобилей моделей «Тара» и «Шахин»

Фото: Artem Sobolev / Globalookpress.com

В Россию могут начать поставлять иранские автомобили двух моделей: «Тара» (IKCO Tara) и «Шахин» (SAIPA Shahin), сообщил председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш. Его слова приводит РИА Новости.

Манеш заявил, что машины иранского производства проходят специальные «погодные» испытания. Они выдерживают низкие температуры до минус 25 градусов и будут устойчивы к российским условиям. Он добавил, что Иран также хочет расширить сотрудничество с Россией в сфере тяжелых транспортных средств.

О том, что автомобильные компании Ирана заинтересовались российским рынком, 28 сентября рассказал замглавы Минпромторга Альберт Каримов. Он отметил, что Россия будет рассматривать предложения производителей по мере их конкретизации.

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По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), российский авторынок переживает не лучшие времена — продажи новых легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в августе упали на 62,4 процента год к году и составили 41,7 тысячи штук. Власти прогнозируют почти двукратное падение автомобильного производства в 2022 году — выпуск автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов сократится сразу на 42 процента.

В сентябре стало известно, что вслед за рядом западных автоконцернов производство в России прекратит компания Toyota. Кроме того, над закрытием заводов в России задумался японский производитель грузовиков и пикапов Isuzu. Возможную остановку работы связывают с трудностями в поставках материалов.

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Мария Грушко
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