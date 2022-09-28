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Власти России предсказали двукратное падение автомобильного производства

Прогноз социально-экономического развития России: автопроизводство в 2022-м упадет на 42%

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Власти России предсказали почти двукратное падение автомобильного производства — выпуск автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в 2022 году сократится сразу на 42 процента, пишет ТАСС со ссылкой на прогноз социально-экономического развития России на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. В качестве основной причины называется уход иностранных компаний с российского рынка.

При этом ожидается, что в 2023-2025 годах производство перейдет к росту за счет выпуска новых российских моделей, в том числе электромобилей. Кроме того, положительный эффект ждут от реализации программ импортозамещения автокомплектующих, роста спроса на автоперевозки и увеличения производств локализованных компаний из нейтральных государств, указано в документе.

По словам замглавы Минпромторга Альберта Каримова, производство автомобилей в России по итогам января-августа 2022 года упало на 60 процентов год к году и составило 420 тысяч штук. 

В сентябре стало известно, что вслед за рядом западных автоконцернов производство в России прекратит компания Toyota. Кроме того, над закрытием заводов в России задумался японский производитель грузовиков и пикапов Isuzu. Возможную остановку работы связывают с трудностями в поставках материалов. Однако, как сообщил Минпромторг, в России появятся иранские автомобили — с предложением начать поставки в ведомство обратились автомобильные компании страны.

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Платон Щукин
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