Замглавы Минпромторга Каримов: Иран предложил поставлять в Россию свои автомобили

В России появятся иранские автомобили — с предложением начать поставки в российский Минпромторг обратились автомобильные компании страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Альберта Каримова.

«Компании проявили интерес. Соответственно, мы готовы и открыты к сотрудничеству с компаниями. Поэтому по мере конкретизации их предложений и идей мы также, конечно же, будем их рассматривать», — рассказал он.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), российский авторынок переживает не лучшие времена — продажи новых легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в августе упали на 62,4 процента год к году и составили 41,7 тысячи штук.

В сентябре стало известно, что вслед за рядом западных автоконцернов производство в России прекратит компания Toyota. Кроме того, над закрытием заводов в России задумался японский производитель грузовиков и пикапов Isuzu. Возможную остановку работы связывают с трудностями в поставках материалов.