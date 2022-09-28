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В России появятся иранские автомобили

Замглавы Минпромторга Каримов: Иран предложил поставлять в Россию свои автомобили

Фото: Shutterstock

В России появятся иранские автомобили — с предложением начать поставки в российский Минпромторг обратились автомобильные компании страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Альберта Каримова.

«Компании проявили интерес. Соответственно, мы готовы и открыты к сотрудничеству с компаниями. Поэтому по мере конкретизации их предложений и идей мы также, конечно же, будем их рассматривать», — рассказал он.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), российский авторынок переживает не лучшие времена — продажи новых легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в августе упали на 62,4 процента год к году и составили 41,7 тысячи штук.

В сентябре стало известно, что вслед за рядом западных автоконцернов производство в России прекратит компания Toyota. Кроме того, над закрытием заводов в России задумался японский производитель грузовиков и пикапов Isuzu. Возможную остановку работы связывают с трудностями в поставках материалов.

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Мария Грушко
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