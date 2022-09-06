Продажи автомобилей в России упали на 62 процента

АЕБ: продажи новых автомобилей в России в августе упали на 62,4 процента

Продажи новых автомобилей в России в августе рухнули на 62,4 процента год к году, до 41,6 тысячи штук, говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Всего с января по август в стране было продано 410,5 тысячи автомобилей, что на 60,7 процента меньше в годовом выражении. Пик падения пришелся на май, когда рынок упал на 83,5 процента. В августе почти все компании, попавшие в список, продемонстрировали падение продаж. Исключением стали китайские Haval (плюс 26 процентов) и Donfeng (плюс 172 процента).

Почти половина проданных машин в августе пришлась на Lada. Продажи «АвтоВАЗа» упали только на семь процентов, до 18,1 тысячи штук.

Запасов иностранных автомобилей в России хватит на 3-6 месяцев, они подходят к концу, заявил ранее автоэксперт Игорь Моржаретто. При этом он подчеркнул, что позиции других производителей активно замещает Китай. С марта многие сборочные предприятия иностранных компаний приостановили работу, зарубежные автомобили практически не поставляются.