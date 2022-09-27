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Японский производитель грузовиков задумал прекратить производство в России

Yomiuri: производитель грузовиков и пикапов Isuzu задумал прекратить производство в России

Фото: Rodrigo Reyes Marin / ZumaPress / Globallookpress.com

Японский производитель грузовиков и пикапов Isuzu задумал прекратить производство на территории России. Об этом сообщает газета Yomiuri. Возможную остановку работы связывают с трудностями в поставках материалов.

Isuzu начала производство автомобилей в Ульяновской области в 2008 году. Объем производства в России составляет около 1 процента от общемирового. В 2021 году в Ульяновске было произведено 3700 автомобилей, в 2022 году планировалось увеличить производство на 50 процентов. Однако весной 2022-го российское подразделение АО «Исузу Рус» приостановило выпуск машин.

Аналогичное решение относительно производства в России может принять и Mazda. Речь идет о совместном предприятии во Владивостоке, производство на котором уже приостановлено. В настоящее время никаких решений о прекращении продаж или технического обслуживания не принято. Однако компания рассматривает такую возможность, писала газета Nikkei.

В конце сентября Toyota подтвердила решение прекратить производство автомобилей в России. В компании уточнили, что подобное решение далось нелегко.

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Платон Щукин
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