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Японский автопроизводитель задумался над прекращением производства в России

Nikkei: компания Mazda задумалась над прекращением производства автомобилей в России

Фото: Andrew Cullen / Reuters

Японская автомобилестроительная компания Mazda задумалась о прекращении производства автомобилей в России. Об этом стало известно газете Nikkei.

Речь идет о совместном предприятии во Владивостоке, производство на котором уже приостановлено. Как напомнило издание, в марте текущего года компания заявила о прекращении экспорта запчастей на завод. Тогда же сообщалось, что производство машин прекратится, когда закончатся запасы.

В настоящее время никаких решений о прекращении продаж или технического обслуживания не принято. Однако, утверждается в материале, компания рассматривает такую возможность.

По данным газеты, в прошлом году японский автопроизводитель продал около 30 тысяч автомобилей Mazda.

Ранее компания Toyota подтвердила решение прекратить производство автомобилей в России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.

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Ксения Назарова
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