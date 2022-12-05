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12:52, 5 декабря 2022Экономика

Россияне стали тратить меньше денег на покупку нового автомобиля

«Автостат»: в октябре траты россиян на покупку автомобилей упали на 5%, до 88,7 млрд руб.

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Расходы россиян на покупку новых автомобилей упали на примерно 5 процентов в октябре 2022 года после роста в течение двух месяцев — граждане приобрели машин на 88,7 миллиарда рублей, что на 4,9 миллиарда рублей меньше, чем в сентябре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование агентства «Автостат» и сервиса «Открытие авто».

По сравнению с октябрем 2021 года траты россиян на покупку автомобилей сократились на 65 процентов. Причем снижение расходов зафиксировано в отношении всех брендов, кроме китайских и японских. В целом в октябре в стране было продано 44,2 тысячи новых легковых автомобилей, что на 3 процента меньше результата сентября (45,4 тысячи).

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Параллельно выросли продажи автомобилей премиум-сегмента. В октябре было продано 994 машины такого типа, что на 13 процентов больше, чем в сентябре. В денежном выражении рост составил 15 процентов (7,5 миллиарда рублей). Ситуация в массовом сегменте, наоборот, ухудшилась: число реализованных автомобилей снизилось на три процента, а затраты россиян на покупку — на семь процентов в месячном выражении.

В то же время в России продолжает падать спрос на подержанные автомобили. В ноябре показатель снизился на 11 процентов к предыдущему месяцу после 8-процентного спада в октябре. Средняя стоимость машины с пробегом, по оценке экспертов, даже выросла на 2,6 процента к октябрю и составила, по данным на 27 ноября, 970 тысяч рублей.

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Мария Грушко
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