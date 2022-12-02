Европа приняла решение о потолке цен на нефть из России

Евросоюз официально подтвердил решение о потолке цен на российскую нефть

Вечером 2 декабря Европейский союз официально подтвердил решение о потолке цен на российскую нефть, принятое после длительных обсуждений. Соответствующая публикация появилась в Twitter-аккаунте чешского председательства в Совете Евросоюза.

Конкретный уровень ранее узнало агентство Bloomberg — речь идет о 60 долларах за баррель. Главным препятствием для решения была позиция Польши: большая часть государств исходно предлагала диапазон 65-70 долларов за баррель, но Варшава выступала радикально, требуя установить ограничение в 30 долларов.

$60 за баррель составляет согласованный уровень ограничений

Условием же для принятия решения был консенсус всех стран Европейского союза. Исходно ожидалось, что детали будут объявлены уже 23 декабря, но Варшава компромисс заблокировала. Польша считала более высокий уровень щедрым подарком для России, поскольку он позволяет продолжать зарабатывать на поставках нефти.

В определение конкретного уровня ограничений вмешался Вашингтон

Схема с предельными ценами на нефть изначально разрабатывалась на уровне G7, и неожиданную поддержку более высокому потолку оказали США. По данным Reuters, к началу декабря они призвали европейских коллег с осторожностью подходить к установлению жестких ограничений, не основываясь лишь на данных о том, что некоторые партии российской Urals и так продаются очень дешево.

Ценовые агентства указывали, что стоимость сорта Urals с отгрузкой из Новороссийска и Приморска приблизилась к 52 долларам за баррель. Однако, по неофициальным данным, Белый дом обратил внимание на то, что цифра не отражает всей ситуации с ценами на «непрозрачном» нефтяном рынке. По оценкам российского Минфина, в ноябре средняя цена на Urals сложилась в размере 66,47 доллара за баррель — что ниже 80 долларов ноября 2021 года, но все равно заметно выше приводимых оценок.

Вскоре стало известно, что с предложением о 60 долларах выступила Еврокомиссия (ЕК). К вечеру 1 декабря такие же, уже публичные оценки прозвучали и из Вашингтона. Заместитель главы минфина США Уолли Адейемо объяснил, что в будущем максимум может быть скорректирован: запланировал периодический пересмотр конкретного уровня.

Мы начинаем с $60 и имеем возможность двигать потолок цены для ограничения доходов России с течением времени заместитель главы минфина США Уолли Адейемо

Как должен работать потолок цен на нефть

Меры должны вступить в силу с 5 декабря, вместе с «нефтяным» пакетом санкций Евросоюза, предполагающим запрет на морские поставки нефти из России. Решения о нефтяном эмбарго еще весной приняли также США и Великобритания, однако было ясно, что покупатели у Москвы остаются: так, значительными темпами импорт нефти наращивали Индия и Китая, пользуясь заодно и существенными скидками. Еще осенью в США замечали, что и Пекину, и Нью-Дели потолок окажется даже выгоден, закрепив сложившуюся практику скидок.

Мы считаем, что ограничение цен — это то, что выгодно Китаю, выгодно Индии и выгодно всем покупателям российской нефти министр финансов США Джанет Йеллен

Работать потолок должен за счет значительной роли, которую западные компании играют на рынке транспортировки и страхования нефти. Смысл в том, что покупатели в третьих странах смогут получить доступ к услугам европейских предприятий только в том случае, если стоимость самого сырья будет не выше введенного максимума. При этом почти 90 процентов судов в мире страхуется с помощью британской ассоциации International Group of P&I Clubs, а почти 50 российской нефти из портов вывозят греческие танкеры.

Некоторые специалисты указывали, что, тем не менее, существует и большой «теневой флот», которого может хватить России, чтобы обойти запреты. Страна сможет использовать собственные суда и страховку, а также китайские и индийские танкеры, которые не находятся в юрисдикции стран G7 или ЕС.

В последние недели на рынке царила атмосфера неопределенности, заодно заставившая покупателей нарастить закупки до введения новых мер. Параллельно начала резко расти стоимость фрахта судов для поставок: владельцы танкеров отказывались осуществлять перевозки из-за повышенных рисков.

Россия откажется поставлять нефть на условиях ограничений

Москва, в свою очередь, потолок резко критикует и заявляет, что не будет поставлять нефть в страны, которые ограничения установят. Президент Владимир Путин заявил об этом еще в сентябре, когда идея начала обсуждаться. Реализация инициативы, по его мнению, привела бы только к росту цен. Отказ следовать новым ограничениям подтверждают и в правительстве, отмечая, что политизация энергетики может вызвать лишь дефицит ресурсов на рынке.

Мы не планируем поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка с последующей переориентацией поставок на рыночно ориентированных партнеров или с сокращением добычи вице-премьер Александр Новак

Новак подчеркивал и то, что решения о принятии ценовых потолков влекут за собой огромные риски и провоцируют дефицит энергоносителей и инвестиций в отрасль, потенциально не только нефтяную. «Это коснется любого биржевого товара, по которому в дальнейшем западным странам захочется вводить свои правил», — полагает вице-премьер.

Тяжелыми последствиями для всего мира пригрозили и в российском МИД: официальный представитель ведомства Мария Захарова сочла идею провокационной и предсказала сложности на мировых энергетических рынках.

Российская Федерация не будет поставлять нефть в те страны, которые поддержат эту антироссийскую провокационную затею. Она действительно имеет антироссийскую направленность, но последствия будут разрушительными для всех Мария Захарова официальный представитель МИД России

В Кремле же отмечают, что влияние решения о потолке цен на мировой рынок оценить сложно: идея выглядит «решением ради решения», говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в конце ноября.

Не вполне ясно и то, как именно ценовой потолок отразится на российском бюджете. В ситуации есть сразу нескольких неизвестных переменных: объем добычи и экспорта, цена и курс рубля, отметил в разговоре с РБК директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой. Он полагает, что начало действия санкций нефтяные доходы несколько сократит, но не драматически. Задача западных политиков — сохранить лицо и одновременно не потерять для мирового рынка российские поставки по как минимум стабильным ценам, заключил эксперт.