Захарова предрекла всему миру проблемы из-за потолка цен на российскую нефть

Мария Захарова предупредила о разрушительных последствиях потолка цен на российскую нефть

Введение потолка цен на нефть из России — провокационная мера, которая обернется тяжелыми последствиями для всего мира. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.

В России не раз отмечали, что потолок цен на нефть является антирыночной мерой, напомнила дипломат. Ограничения, по словам Захаровой, приведут к разрушению цепочки поставок и могут заметно осложнить ситуацию на мировых энергетических рынках.

«Российская Федерация не будет поставлять нефть в те страны, которые поддержат эту антироссийскую провокационную затею. Она действительно имеет антироссийскую направленность, но последствия будут разрушительными для всех», — предрекла Захарова.

В начале октября постпреды стран Евросоюза утвердили восьмой пакет санкций против России. В нем содержится законодательная основа для установления предельных цен на нефть из РФ, которую по морю отправляют в третьи страны. Предполагается, что ограничение по нефти начнет действовать с 5 декабря, а спустя месяц его распространят на нефтепродукты.

Изначально предельную цену предлагалось установить на уровне 65-70 долларов за баррель. Однако к концу ноября страны — члены Евросоюза так и не согласовали уровень потолка цен. Источники Bloomberg отмечали, что страны Прибалтики и Польша сочли предлагаемую стоимость слишком высокой.

Еврокомиссия, по данным Politico, уже назначила встречу для обсуждения потолка цен на нефть. Ожидается, что переговоры пройдут на этой неделе. Предельную цену, по словам источников, могут установить на уровне 62 долларов за баррель.