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17:00, 30 ноября 2022Экономика

Назван предположительный уровень потолка цен на нефть из России

РИА Новости: ЕС намерен установить потолок цен на российскую нефть в $62 за баррель

Несмотря на многочисленные разногласия при обсуждении потолка цен на российскую нефть, Евросоюз не отказывается от своего намерения. Страны блока, предположительно, установят предельную цену на уровне 62 долларов за баррель, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Изначально Еврокомиссия обсуждала ограничение на закупки российского топлива по максимальной цене в 65-70 долларов за баррель, однако, как стало известно агентству, на последней встрече страны остановились на более низкой предельной стоимости. «Последние переговоры проходят вблизи и даже немного ниже 62 долларов, что, я думаю, скорее всего, ближе к окончательной цифре, которую примет ЕС», — заявил собеседник РИА Новости.

Источник также отметил, что Еврокомиссия, скорее всего, не будет откладывать срок введения эмбарго на поставки российской нефти из-за нерешенных вопросов внутри блока относительно ценового потолка. На фоне обсуждений ЕС стоимость российской нефти Urals с отгрузкой из Новороссийска и Приморска опустилась ниже предлагаемого потолка.

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Евросоюз стремится согласовать потолок цен на российское топливо до 5 декабря, когда вступит в силу запрет на страхование, транспортировку и обслуживание танкеров с российской нефтью, если цена ее приобретения будет выше установленного предела. После того как блок одобрит потолок, его также должны будут согласовать страны «Большой семерки» (G7).

Российские власти неоднократно заявляли, что откажутся продавать нефть странам, которые присоединятся к потолку цен. Вместе с тем эксперты ожидают, что даже без учета готовящихся ограничений отказ европейских компаний от страхования судов приведет к заметному снижению российского экспорта.

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Мария Грушко
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