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18:54, 28 ноября 2022Экономика

Цена российской нефти упала ниже предложенного Европой потолка

Bloomberg: цена российской нефти Urals упала до 51,96 доллара за баррель
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Daniel Radicevic / Globallookpress.com

Стоимость российской нефти марки Urals с отгрузкой из Новороссийска и Приморска опустилась до 51,96 доллара за баррель, что значительно ниже предлагаемого Евросоюзом потолка в 65-70 долларов за баррель. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Argus Media.

За такой диапазон выступают не все страны блока: ряд государств настаивают на более низкой планке, например, Польша заявляет о необходимости введения предельной цены на нефть в 30 долларов за баррель. По данным Politico, такой уровень поддерживают и страны Балтии, которые считают ценовую планку выше 60 долларов бессмысленной и неэффективной. Другие, в частности Греция, требуют повысить предельную цену. В настоящее время государства блока не достигли единого решения.

Сейчас стоимость Urals отстает от котировок эталонного сорта Brent уже более чем на 30 долларов, при этом она почти на 20 долларов ниже, чем заложенный в российский бюджет уровень в 70,1 доллара за баррель. С начала осени стоимость мировой марки упала более чем 15 процентов (около 83 долларов за баррель на 28 ноября), а российской Urals — примерно на 28 процентов. Если динамика не изменится, российский бюджет, который в 2023 году принят с дефицитом в три триллиона рублей, ожидает новое испытание.

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Евросоюз стремится согласовать потолок цен на российское топливо до 5 декабря, когда вступит в силу запрет ЕС на страхование, транспортировку и обслуживание танкеров с российской нефтью, если цена ее приобретения будет выше установленного предела. После того как блок одобрит потолок, его также должны будут согласовать страны «Большой семерки» (G7). Государства G7 также планируют разработать специальный механизм смягчения санкций, позволяющий наиболее нуждающимся в топливе странам получать доступ к российской нефти.

Российские власти неоднократно заявляли, что откажутся продавать нефть странам, которые присоединятся к потолку цен. Вместе с тем эксперты ожидают, что даже без учета готовящихся ограничений отказ европейских компаний от страхования судов приведет к заметному снижению российского экспорта.

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Мария Грушко
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