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10:08, 28 ноября 2022Экономика

Цены на нефть установили антирекорд

Цена на нефть Brent на бирже ICE опустилась ниже $82 впервые с 11 января
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Tom Mihalek / Reuters

Цены на нефть марки Brent установили антирекорд — стоимость январских фьючерсов на лондонской бирже ICE опустилась ниже 82 долларов за баррель впервые с 11 января, свидетельствуют данные площадки.

В 5:54 по московскому времени цена фьючерсного контракта опускалась до 81,07 доллара за баррель (минус 3,2 процента к стоимости предыдущего закрытия торгов). По состоянию на 10:06 цена нефти Brent составляет 81,27 доллара за баррель.

Как отмечает «Коммерсантъ», нефть подешевела на фоне введения коронавирусных ограничений в Китае, грозящих падением спроса, а также решения США ослабить санкции против Венесуэлы. Власти Соединенных Штатов разрешили американской нефтегазовой компании Chevron импортировать нефть и нефтепродукты из Венесуэлы. Белый дом решил ослабить санкции за неделю до 5 декабря — к этому дню страны G7 и Евросоюз должны окончательно установить потолок цен на российскую нефть.

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Софья Ермакова
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