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07:00, 16 июля 2026РоссияЭксклюзив

В России призвали ввести 13-ю выплату для всех пенсионеров

Депутат Миронов призвал ввести 13-ю выплату для всех пенсионеров
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В России призвали выплачивать 13-ю пенсию всем пенсионерам. Такой законопроект на рассмотрение Госдумы внес председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Документ оказался в распоряжении «Ленты.ру».

«Предлагаю ввести ежегодную доплату к страховой пенсии по старости не ниже 1,5 величины прожиточного минимума. В 2026 году это около 24,4 тысячи рублей. Деньги пенсионерам должны поступать не позднее окончания календарного года, что позволит компенсировать рост цен на продукты или решить наиболее острые финансовые проблемы перед новогодними праздниками», — призвал Миронов.

Уже который год подряд индексации пенсий не поспевают за ростом цен и коммунальными тарифами, и принятие законопроекта о выплате 13-й пенсии станет ярким примером реализации госполитики по улучшению качества жизни граждан преклонного возраста

Сергей Мироновдепутат Госдумы

По словам парламентария, если пенсионеры получат 13-ю пенсию, то они смогут потратить эти деньги на улучшение качества питания, покупку лекарств или на помощь детям, внукам. Он добавил, что средства можно выплатить ко дню рождения, к 8 Марта или Новому году, и это станет хорошим финансовым подспорьем перед праздниками.

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Миронов отметил, что в Госдуме инициативу поддерживают многие депутаты из других фракций. Он сообщил, что рассчитывает на принятие законопроекта в новом созыве.

«Причем несмотря на трудности федерального бюджета, деньги на 13-ю пенсию найти можно. Вот уже много лет подряд у Министерства финансов к концу года остаются огромные неиспользованные средства, которые из-за нерасторопности чиновников в течение календарного года никак не удается "пустить в дело". Это сотни миллиардов рублей, и раз федеральные министерства не могут направить их на развитие экономики, промышленности и социальной сферы, то давайте отдадим деньги людям. Это станет не только хорошей социальной поддержкой пенсионеров, но и будет способствовать повышению потребительского спроса в стране», — заключил политик.

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Ранее обозреватель «Царьграда» Елена Хмель сообщила, что после выхода на пенсию россияне могут рассчитывать не только на ежемесячные выплаты, но и на целый набор мер поддержки.

Она добавила, что одно из самых заметных преимуществ касается налогов. Пенсионеров освобождают от уплаты налога на один объект каждого вида недвижимости, например, на квартиру, дом или гараж. Кроме того, налог не начисляется на шесть соток земельного участка.

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