В России напомнили о льготах после выхода на пенсию

Елена Хмель: После выхода на пенсию в России можно самостоятельно оформить ряд льгот

После выхода на пенсию россияне могут рассчитывать не только на ежемесячные выплаты, но и на целый набор мер поддержки. Часть из них начинает действовать автоматически, однако некоторые льготы придется оформить самостоятельно. На это обратила внимание обозреватель «Царьграда» Елена Хмель.

Одно из самых заметных преимуществ касается налогов. Пенсионеров освобождают от уплаты налога на один объект каждого вида недвижимости — например на квартиру, дом или гараж. Кроме того, налог не начисляется на шесть соток земельного участка.

Во многих регионах действуют и послабления по транспортному налогу. Их условия отличаются в зависимости от субъекта России, поэтому для получения льготы обычно нужно обратиться в налоговую инспекцию с заявлением.

Если расходы на коммунальные услуги оказываются слишком высокими по сравнению с доходом семьи, пенсионер может оформить субсидию через МФЦ или портал госуслуг. Среди мер социальной поддержки также есть бесплатное изготовление и ремонт отдельных видов зубных протезов в государственных стоматологиях. Для этого потребуется направление врача.

Некоторым пенсионерам положены дополнительные выплаты. Они назначаются, если на содержании находятся нетрудоспособные родственники, а также при наличии длительного стажа работы в сельском хозяйстве или в районах Крайнего Севера.

Во многих регионах пенсионерам доступны бесплатный проезд в общественном транспорте, юридическая помощь и другие меры поддержки. Для тех, кто продолжает работать, большинство льгот сохраняется. При этом социальная доплата до прожиточного минимума выплачивается только неработающим пенсионерам с невысоким доходом.

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