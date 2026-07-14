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10:28, 14 июля 2026Экономика

В Госдуме призвали полностью компенсировать траты на ЖКУ одной категории россиян

Депутат Миронов призвал полностью компенсировать траты на ЖКУ для инвалидов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил полностью возмещать траты на ЖКУ для инвалидов и семей с детьми-инвалидами. Увеличить компенсацию расходов на «коммуналку» для одной категории россиян он призвал в соответствующем законопроекте, который внесут на рассмотрение в Госдуму 14 июля, пишет агентство РИА Новости.

В данный момент инвалидам и семьям с детьми-инвалидами компенсируют 50 процентов таких расходов. «Проект федерального закона направлен на повышение уровня компенсации расходов инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на оплату жилых помещений, коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт: с действующих 50 процентов до 100 процентов», — сказано в пояснительной записке к проекту.

Автор инициативы убежден, что инициатива позволит сохранить доступное жилье для инвалидов и семей с детьми-инвалидами, а также укрепить доверие к системе соцзащиты. В разговоре с агентством депутат подчеркнул, что она затрагивает интересы практически 12 миллионов граждан с инвалидностью. Помимо этого, Миронов считает необходимым предоставить налоговые льготы предприятиям, которые занимаются трудоустройством инвалидов.

Ранее в партии «Новые люди» предложили компенсировать покупку кондиционеров пожилым гражданам, которые состоят на социальном обслуживании на дому и одиноким пенсионерам, а также инвалидам и лицам с сердечно-сосудистыми и бронхолегочными заболеваниями.

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