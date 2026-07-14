В Госдуме призвали полностью компенсировать траты на ЖКУ одной категории россиян

Депутат Миронов призвал полностью компенсировать траты на ЖКУ для инвалидов

Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил полностью возмещать траты на ЖКУ для инвалидов и семей с детьми-инвалидами. Увеличить компенсацию расходов на «коммуналку» для одной категории россиян он призвал в соответствующем законопроекте, который внесут на рассмотрение в Госдуму 14 июля, пишет агентство РИА Новости.

В данный момент инвалидам и семьям с детьми-инвалидами компенсируют 50 процентов таких расходов. «Проект федерального закона направлен на повышение уровня компенсации расходов инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на оплату жилых помещений, коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт: с действующих 50 процентов до 100 процентов», — сказано в пояснительной записке к проекту.

Автор инициативы убежден, что инициатива позволит сохранить доступное жилье для инвалидов и семей с детьми-инвалидами, а также укрепить доверие к системе соцзащиты. В разговоре с агентством депутат подчеркнул, что она затрагивает интересы практически 12 миллионов граждан с инвалидностью. Помимо этого, Миронов считает необходимым предоставить налоговые льготы предприятиям, которые занимаются трудоустройством инвалидов.

Ранее в партии «Новые люди» предложили компенсировать покупку кондиционеров пожилым гражданам, которые состоят на социальном обслуживании на дому и одиноким пенсионерам, а также инвалидам и лицам с сердечно-сосудистыми и бронхолегочными заболеваниями.